Общество

Накануне Дня народного единства псковские общественники поздравили земляков

Активисты партии и молодогвардейцы дарили хорошее настроение жителям города в преддверии Дня народного единства в Пскове. Ребята рассказывали прохожим про историю праздника, раздавали шарики и ленты в цвет триколора на центральных улицах города и в Детском парке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

Молодогвардейцы Великих Лук в честь праздника в детском саду №1 провели квиз «День народного единства», где рассказали об истории праздника, сыграли с детьми в викторину, спели песню под гитару и провели физкультминутку. Детям в конце квиза подарили фликеры и игры, предоставленные великолукским местным отделением «Единой России». «Всем понравилось мероприятие, получилось тепло и душевно», - отметили в пресс-службе.

Накануне праздника молодогвардейцы Великих Лук оказали помощь в уборке квартиры пенсионерке. Г«алина Михайловна Бартенева очень болеет и с трудом передвигается даже по комнате. У женщины нет родственников, которые смогли бы ей помочь. На выручку пенсионерке пришли активисты МГЕР и оказали ей помощь по хозяйству», - поделились в пресс-службе.

«Самое малое, что мы можем сделать для пожилых людей – проявить заботу и внимание. Не нужен повод, чтобы отблагодарить за тепло, которое они вложили в нас. Спасибо за ваше доброе и чуткое сердце. Поздравляю всех с Днем народного единства! Желаю мира, здоровья, единения, благополучия, дружбы, любви и счастья каждому! Пусть в это непростое время все задуманное сбывается, пусть царит порядок и гармония!» – подчеркнул исполняющий обязанности руководителя регионального отделения МГЕР Владимир Алексеев.