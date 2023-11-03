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Цитрусовые стабилизируют уровень сахара в крови - ученые

Цитрусовые – отличная профилактика диабета второго типа,. Как оказалось, при их употреблении снижается уровень сахара в крови, а также риск возникновения диабета, сообщает Science Direct со ссылкой на исследование, проведенное учеными из университета Тасмании.

В частности, благотворное воздействие оказывают флавонолы и флаваноны, которые содержатся в лимоне, апельсинах и грейпфрутах. Это мощные антиоксиданты, которые снижают окислительный стресс и воспаление. Таким же эффектом обладают нарингин и гесперидин, снижающие всасываемость глюкозы в кишечнике, пишет RuNews24.

Помимо прочего, против диабетической нефропатии выступают кверцетин, цитрусовый флавонол, добавили ученые.