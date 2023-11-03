Общество

На главврача себежской больницы составили дело за незаконный выговор сотруднику

Прокуратура Себежского района добилась отмены незаконных дисциплинарных взысканий сотруднику больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что сотрудника Себежской районной больницы незаконного привлекали к дисциплинарной ответственности. К работнику незаконно применили два дисциплинарных взыскания в виде замечания и выговора. Несмотря на принятые меры реагирования профсоюзом и государственной инспекцией труда, работодатель отказался отменять дисциплинарные взыскания.

В отношении главного врача больницы возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновного привлекли к ответственности. Помимо этого, в Себежский районный суд направили исковое заявление, его рассмотрели и удовлетворили в полном объеме. Апелляционная инстанция решение Себежского районного суда оставила в силе.

Решение суда вступило в законную силу, устранение нарушений прокуратур района поставила на контроль.