Общество

О подготовке к спектаклю «Королева обнажает душу» рассказали участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2023»

О подготовке к спектаклю «Королева обнажает душу» рассказали участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2023»: Мисс талант 2023 Анна Мосолова и Миссис талант 2023 Наталья Пескина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, не у всех все сразу получается. У меня опыт в танцах небольшой, но здесь я поняла, что мне это нравится, я схватываю. Нас 23 человека, получается очень красиво, и это сближает нас. Мы учимся взаимодействовать и чувствовать друг друга», – отметила Наталья Пескина.

Она рассказала, что многие девушки также рады участию именно в танцевальном коллективе и восхищаются профессионализмом постановщика и инструктора, которая дорабатывает и меняет номер в процессе изучения танца таким образом, чтобы все девушки могли исполнить каждый элемент.

Мисс талант 2023 Анна Мосолова добавила, что она долгое время занималась спортом, поэтому большая часть элементов дается ей достаточно просто.

«У меня есть гибкость, поэтому мне не слишком сложно, но я вижу, как некоторым девочкам тяжело участвовать в танце. Все стараются, у нас нет соперничества и ругани», - рассказала Анна Мосолова.

Спектакль «Королева обнажает душу» состоится перед финалом фестиваля, который пройдет 25 ноября.