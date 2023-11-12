Общество

Псковичам дали рекомендации по хранению мотора в зимний период

Когда сезон активной эксплуатации маломерного судна с подвесным лодочным мотором подходит к своему завершению, то пора позаботиться о подготовке лодочного мотора для зимнего хранения. Рекомендации по хранению дали в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Подвесной лодочный мотор – агрегат, который прост в управлении, но при этом включает в свою конструкцию множество различных узлов, механизмов и деталей. Чтобы двигатель исправно работал каждый сезон, необходимо понимать, что все эти детали должны быть в исправном состоянии. Для этого и необходима консервация лодочного мотора», – рассказали в МЧС.

Основные действия при консервации лодочного мотора:

очистить от внешней грязи;

промыть систему охлаждения;

смазать наружные и внутренние узлы двигателя;

обработать составные части мотора защитными средствами;

проверить наличие воды в редукторе гребного винта. При попадании воды в масло редуктора образуется масло-водяная эмульсия. Её наличие свидетельствует об износе уплотняющего сальника, который лучше сменить на новый перед заменой масла;

проверить цвет масла. Тёмный цвет свидетельствует об износе фрикционного механизма включения, либо в необходимости регулировки механизма включения. Наличие механических примесей (стружки) в слитом масле указывает на предельный износ механизмов и деталей редуктора лодочного мотора.

удалить топливо из карбюратора в двухтактных лодочных моторах. Поскольку двухтактный лодочный мотор заправляют смесью бензина и масла, то при испарении бензина масло остается. Этот процесс может привести к образованию налета и засору жиклера.

сменить смазочное масло в картере и заменить масляный фильтр в четырехтактных двигателях. Рекомендуется также нанести консервант цилиндров двигателя через свечные отверстия. Другой вариант консервации заключается в подаче специальной добавки в бензин. Двигатель работает на данной смеси, образуя коррозионно-стойкий слой. Он обволакивает все рабочие детали и поверхности.

Подготовка лодочного мотора к зимнему хранению, именуемая консервацией, – это важный процесс, который не должны игнорировать владельцы маломерных судов. Консервация лодочного мотора поможет продлить срок службы двигателя, сделать его работу в сезон слаженной, а необходимость обращения в сервисный центр свести к минимуму.