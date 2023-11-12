Общество

В Пскове умерла врач-терапевт Роза Дорош

Врач-терапевт Роза Дорош умерла в Пскове после продолжительной болезни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Клиника современной медицины».

«ООО "Клиника современной медицины" выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины после продолжительной болезни врача терапевта Дорош Розы Расимовны», - отметили в клинике.

Роза Дорош родилась в 1954 году в Пскове. В 1979 году окончила Тартусский государственный университет по специальности лечебное дело. В последующем прошла интернатуру в Тартусской клинической больнице. С 1982 года по 1993 год работала врачом-терапевтом в железнодорожной поликлинике г.Тарту.

В 1995 году переехала в Псков и 19 лет отработала врачом терапевтом в Псковской городской поликлинике №1.

Последние года осуществляла свою деятельность в ООО «Клиника современной медицины»