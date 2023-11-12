Общество

Псковский губернатор проконтролировал выполнение проектов программы комплексного развития сельских территорий

В Дновском районе полностью завершен проект программы комплексного развития сельских территорий. Возведена спортивная площадка у школы № 1 в Дно и смонтирована система уличного освещения нескольких сельских населенных пунктов. Такая информация прозвучала в понедельник, 13 ноября, на профильном совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В работе приняли участие вице-губернатор Нинель Салагаева, председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов и главы муниципальных образований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Всего в этом году в госпрограмме принимают участие 5 проектов в Дедовичском, Дновском, Островском, Плюсском и Порховском районах. На их реализацию Минсельхоз России направил более 940 млн рублей. В следующем году предусмотрено выделение Псковской области еще более 450 млн рублей, напомнил губернатор. Так, например, Порховский район обеспечил кассовое освоение почти в 100%. Два объекта муниципалитет успешно завершил. В деревне Попадинка построены сети уличного освещения, а в деревне Логовино реконструированы тепловые сети. Проект реконструкции очистных сооружений канализации — двухлетний и будет завершен в следующем году.

В Дедовичском, Островском и Плюсском районах в реализации проектов отмечаются сложности. Там идут ремонты районных центров досуга, сельских школ и детских садов, обновляются инженерные коммуникации. Специалисты оценили возможные риски, а также выработали меры, которые позволят их избежать. Глава региона предостерег от срыва сроков сдачи объектов, подчеркнув, что от этого могут пострадать другие муниципальные образования, которые только планируют принять участие в этой программе.

Напомним, что государственная программа Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется на территории региона с 2020 года. Реализация проектов госпрограммы направлена на благоустройство сел и деревень, обеспечение их объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Главная цель проектов — повышение качества жизни сельского населения.