Общество

Заболеваемость коронавирусом растет в Псковской области

148 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Псковской области с 6 по 12 ноября (показатель 23,86 на 100 тысяч населения), в том числе в Пскове – 89 случаев (42,57 на 100 тысяч населения), 3 случая заболеваний (2,0 %) протекали в форме пневмоний, 145 случаев – ОРВИ; 9,5 % от заболевших (14 случаев) составляют дети до 18 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Псковской области с 6 по 12 ноября 2023 года по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 11,9 %. Выявлен 3751 случай ОРВИ, показатель на 10 тысяч населения составил 61,16. Случаи гриппа не регистрировались.

В Пскове зарегистрировали 1843 случая ОРВИ, заболеваемость снизилась на 1,4 % – 88,15 на 10 тысяч населения.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 53,8 %. Родителям школьников рекомендуется оставлять ребенка дома, если имеются признаки ОРВИ: повышенная температура, сильный насморк, боли в горле и т.п. Обязательно вызовите врача.

По результатам лабораторных исследований вирусы гриппа не обнаружены. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии, выявленных на прошедшей неделе, риновирусы составляют 53,9 %, аденовирусы – 30,8 %, вирусы парагриппа и бокавирусы – по 7,7%.