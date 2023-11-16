Общество

Что сгущает кровь по утрам, объяснила эксперт

Вместо каши по утрам лучше есть яичницу или омлет в сочетании с цельнозерновым хлебом и овощами. При этом блюдо лучше приготовить в мультиварке или сотейнике без масла, рассказала в Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

Врач подчеркнула, что завтрак – самый важный прием пищи, поэтому пропускать его ни в коем случае нельзя. Еще одна распространенная ошибка по утрам – отказ от воды, пишет RuNews24.

«Некоторые и вовсе после чистки зубов пьют кофе, не завтракают и едят только ближе к обеду. Опять же про воду и в течение дня вспоминают не все», - отметила Павлова.

Поскольку именно в утренние часы происходит уменьшение объема циркулирующей крови, без завтрака и воды сердцу приходится перекачивать очень густую кровь.

В то же время, сахар, который поступает в организм вместе с кофе, повышает уровень глюкозы и выработку липидных соединений.