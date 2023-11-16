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Общество

Дистанционный мониторинг пациентов от СберЗдоровья применят в Псковской области

18.11.2023 15:47|ПсковКомментариев: 0

Дистанционный мониторинг пациентов от СберЗдоровья применят в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В Псковской области будут применять дистанционный мониторинг пациентов от СберЗдоровья, продукт Voice2Med от группы компаний ЦРТ – партнёра Сбера, а также системы поддержки принятия врачебных решений от СберМедИИ для анализа визуальных исследований и данных электронных медицинских карт. 

Дистанционный мониторинг пациентов позволит осуществлять дистанционное медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациентов в различных диспансерных группах с использованием телемедицинских технологий и медицинских изделий, отметили в комитете.

Договоренности приняли на рабочем совещании, которое состоялось между главой комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко и управляющим Псковским отделением Сбербанка Владимиром Компанийцем. Во встрече также принимали участие заместители председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов, Игорь Ларкин.

Основанием для встречи стало ранее подписанное соглашение между правительством Псковской области и Сбербанком о цифровизации сферы здравоохранения.

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Теги: #здоровье #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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