Общество

Пилотные проекты на базе искусственного интеллекта апробируют в Псковской области с помощью Сбера

Четыре пилотных проекта с использованием решений, в том числе на базе искусственного интеллекта, планируют провести с помощью инновационных технологических решений Сбера и компаний-партнёров в области цифровизации сферы здравоохранения до конца года в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Такие договоренности приняли на рабочем совещании, которое состоялось между главой комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко и управляющим Псковским отделением Сбербанка Владимиром Компанийцем. Во встрече также принимали участие заместители председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов, Игорь Ларкин.

Основанием для встречи стало ранее подписанное соглашение между правительством Псковской области и Сбербанком о цифровизации сферы здравоохранения.

Как отметили в комитете, цифровое решение по внедрению речевых технологий в медицине Voice2Med значительно сократит нагрузку на первичное звено за счет именно протоколирования голоса врача, например, при описании снимков рентгенологами. Цифровой помощник врача «ТОП-3» предложит терапевтам и врачам общей практики три наиболее вероятных предварительных диагноза на основе жалоб пациента. А анализ с помощью искусственного интеллекта медицинских изображений – КТ или рентген-исследований – сократит время подготовки заключения врачом и повысит выявляемость патологий на ранних стадиях развития заболеваний.

В настоящее время на территории Псковской области реализуется пилотный проект по использованию аппаратно-программного комплекса «Цифровой ФАП» на базе фельдшерско-акушерского пункта в деревне Писковичи.

Это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. С его помощью можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Кроме того, в комплекс встроены сервисы на базе искусственного интеллекта. Анализ ЭКГ с помощью ИИ повышает точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего может зависеть жизнь человека.