Общество

Эндокринолог призвала не злоупотреблять манной кашей

Одной из самых вредных каш является манная. По словам врача-эндокринолога Диляры Лебедевой, это объясняется тем, что манная крупа на 70% состоит из крахмала.

При употреблении манной каши может подскочить уровень сахара в крови, поэтому поджелудочная железа получит дополнительную нагрузку, начав вырабатывать инсулин в большом объеме, объяснила врач в своем Телеграм-канале.

Вместе с тем эндокринолог перечислила и другие вредные крупы. Например, кукурузную, которая содержит много глюкозы и повышает показатель сахара в крови, пишет RuNews24.