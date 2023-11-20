Сергей Вострецов: Дети должны сдавать телефоны на входе в школу

Будет лучше, если школьники будут сдавать телефон при входе в школу, а для образовательных целей в учебных учреждениях на сегодняшний день достаточно гаджетов. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Сегодня люди с детства начинают жить в виртуальном мире, продолжил он. «При этом виртуальные продукты питания и одежда у нас не появляются, все равно приходится что-то делать в реальном мире. А делать приходится кому? Родителям таких детей. Если они в виртуальном мире привыкли жить, они там сидят, а если их оттуда вырывают, они еще и агрессивными становятся. Запретить виртуальный мир мы не можем, мы так или иначе живем в этом мире, но ограничить его, научиться им управлять мы просто обязаны», - подчеркнул глава объединения СОЦПРОФ.
Сергей Вострецов считает, что дети должны сдавать телефоны на входе в школу, поскольку даже если с ребенком произойдет экстренная ситуация, разбираться в ней будут учитель и директор, у них гаджеты есть, и этого достаточно. Также он считает, что телефоны во время учебного процесса нужно хранить под камерами, поскольку гаджеты у многих школьников стоят очень дорого.
Также он отметил, что для учебных целей в школах есть свои гаджеты — планшеты, ноутбуки, интерактивные доски и другое необходимое для учебы оборудование.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.