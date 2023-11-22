Общество

Порывы ветра до 21 метра в секунду ожидаются в Псковской области 23 ноября

Сильные порывы ветра прогнозируют в Псковской области в ночь с 22 на 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«С периода 3.00-6.00 23 ноября ожидается дальнейшее усиление юго-западного ветра, порывы 15-19 метров в секунду, в прибрежных районах до 21 метра в секунду», - сообщили в МЧС.

Населению рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.

Напомним, 23 ноября в Псковской области прогнозируют метель.