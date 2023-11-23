Общество

Автопарк псковской станции скорой медицинской помощи пополнился ещё 12 новыми машинами

Автопарк псковской станции скорой медицинской помощи пополнился ещё 12 новыми машинами. Техника поступила в регион благодаря поддержке президента, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Все автомобили оснащены отечественным оборудованием: дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами наркоза и искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами, реанимационными наборами, а также устройствами для безопасной транспортировки пациентов.

«Автомобили передали выездным бригадам для оказания скорой медицинской помощи жителям Пскова, Великих Лук, Печорского, Гдовского и Пушкиногорского районов. Это уже 11-я партия машин, поступивших в Псковскую область с 2017 года. Всего за это время в службу скорой медицинской помощи региона передано почти 170 новых современных автомобилей», - рассказал губернатор.