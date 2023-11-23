Общество

Тест по истории Великой Отечественной войны вышел на международный уровень – куратор проекта в регионе

Проект «Тест по истории Великой Отечественной войны» вышел международный уровень. Об этом сообщил член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, куратор проекта «Тест по истории Великой Отечественной войны» Максим Ермолин в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Тест уже вышел на международный уровень. Он проводится не только на территории Российской Федерации, но и уже в других наших союзных странах. В этом году наш Молодежный парламент проводит его 1 декабря - накануне Дня Неизвестного солдата. Любой желающий может принять участие. Все площадки будут действовать в онлайн- и офлайн-форматах. Школы, колледжи, техникумы и вузы – это наша целевая аудитория», - рассказал он.

Максим Ермолин отметил, что этом году к участию пригласили некоммерческие организации псковского региона и музей. Как объяснил куратор проекта, недавно в Псковском музее-заповеднике прошла фотосессия на фоне экспонатов. В социальных сетях Молодежного парламента предлагается назвать указанный там экспонат. «Тем самым мы поможем подготовиться к тестам, потому что вопросы на самом деле обширные, где-то трудные, где-то легкие. Помогаем расширить кругозор и закрепить то, что мы уже знаем», - заключил он.