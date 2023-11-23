Тест по истории Великой Отечественной войны вышел на международный уровень – куратор проекта в регионе

Проект «Тест по истории Великой Отечественной войны» вышел международный уровень. Об этом сообщил член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, куратор проекта «Тест по истории Великой Отечественной войны» Максим Ермолин в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Максим Ермолин отметил, что этом году к участию пригласили некоммерческие организации псковского региона и музей. Как объяснил куратор проекта, недавно в Псковском музее-заповеднике прошла фотосессия на фоне экспонатов. В социальных сетях Молодежного парламента предлагается назвать указанный там экспонат. «Тем самым мы поможем подготовиться к тестам, потому что вопросы на самом деле обширные, где-то трудные, где-то легкие. Помогаем расширить кругозор и закрепить то, что мы уже знаем», - заключил он.