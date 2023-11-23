Общество

Более 23 тысяч псковичей оформили самозанятость

Специальный налоговый режим налог на профессиональный доход становится всё более популярным в Псковской области. Так, если на 1 января 2021 года было зарегистрировано порядка 3 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход, то уже по состоянию на 1 ноября текущего года количество самозанятых в регионе превысило 23 тысячи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области

Порядок применения спецрежима регулируется федеральным законом № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».

Согласно нормам данного закона физическое лицо имеет право одновременно быть плательщиком налога на профессиональный доход (т.е. быть самозанятым) и работать по трудовому договору в организации либо у индивидуального предпринимателя.

Однако, пункт 2 статьи 4 Федерального закона №422-ФЗ запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены согласно ТК. Эта мера создана для того, чтобы работодатели не заставляли сотрудников получать статус самозанятых с целью ухода компании от уплаты налогов.

Кроме того, самозанятый не может оказывать услуги и выполнять работы по гражданско-правовому договору, если с даты расторжения трудового договора прошло с бывшим работодателем менее 2 лет.

В противном случае доходы, полученные таким самозанятым, будут подлежать налогообложению налогом на доходы физических лиц и обложению страховыми взносами в установленном законодательством порядке.

УФНС России по Псковской области обращает внимание, что в случае установления фактов нарушений, налоговым органом в ходе камеральной налоговой проверки расчетов по страховым взносам и расчетов по форме 6-НДФЛ работодателям могут быть доначислены соответствующие суммы НДФЛ и страховых взносов.