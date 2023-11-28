Правильный способ вызвать врача на дом назвали жителям Пскова

При необходимости вызова врача на дом из Псковской городской поликлиники предпочтительнее пользоваться телефоном круглосуточно работающей справочной службы: 299-028. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.
Фото: Telegram-канал Псковской городской поликлиники
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«В вечернее и ночное время на линии работает автоответчик, на который можно сообщить свои данные и причину обращения. Пример: ФИО, телефон, причина обращения - вызов врача на дом, вакцинация и т. д. Утром операторы связываются по всем поступившим обращениям с автоответчика», - добавили в поликлинике.