Общество

Правильный способ вызвать врача на дом назвали жителям Пскова

При необходимости вызова врача на дом из Псковской городской поликлиники предпочтительнее пользоваться телефоном круглосуточно работающей справочной службы: 299-028. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото: Telegram-канал Псковской городской поликлиники

График работы:

С понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

В субботу с 9:00 до 16:00.

В воскресенье с 8:00 до 15:00.

«В вечернее и ночное время на линии работает автоответчик, на который можно сообщить свои данные и причину обращения. Пример: ФИО, телефон, причина обращения - вызов врача на дом, вакцинация и т. д. Утром операторы связываются по всем поступившим обращениям с автоответчика», - добавили в поликлинике.