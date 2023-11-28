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Симптомы внебольничной пневмонии перечислила псковский эпидемиолог

Симптомы внебольничной пневмонии перечислила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) врач-эпидемиолог Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семенова.

«Это та пневмония, которая возникла вне больницы или спустя 48 часов после госпитализации, или у пациента, который не находился под медицинским наблюдением в течение 14 дней. Проявляется лихорадкой, кашлем, болью в груди, отдышкой», - сказала она.

Эпидемиолог уточнила, что наличие этого заболевания можно увидеть при проведении рентгеновского исследования и КТ.

Чтобы принять решение о необходимости проведения таких исследований, нужно обратиться к врачу, уточнила заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева.

«Первые признаки можно заметить и при аускультации, это когда говорят: "Дышите – не дышите". Тогда уже врач решает о необходимости снимка, поскольку рентген и флюорография – лучевая нагрузка, которая должна быть под контролем», - заключила она.