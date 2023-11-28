Общество

В Пскове прошел IV Форум социальных предпринимателей

IV Форум социальных предпринимателей Псковской области прошел в Пскове 24 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, он собрал более 60 социальных предпринимателей, представителей малого и среднего предпринимательства региона, органов власти, экспертов, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, представителей некоммерческих организаций.

Ежегодно Форум проводится при поддержке комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал президент.

На мероприятии обсуждались актуальные проблемы развития социального предпринимательства в регионе, условия для его дальнейшего развития и вовлечения предпринимателей в социальную сферу.

В рамках Форума состоялось подведение итогов и церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных НКО «Мой добрый бизнес».

Победителями регионального этапа стали:

Центр доступной абилитации детей с ОВЗ «Добрея» с проектом «Неограниченные возможности особенных детей» (номинация «Поддержка и реабилитация людей с ОВЗ»),

ЧУ ДПО «Учебный центр «Знания» с проектом «Светлый ум - залог активного долголетия» (номинация «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт»),

ИП Татьяна Криксина с проектом «Резные игрушки с историями» (номинация «Культурно-просветительская сфера»).

Эти проекты прошли на следующий, межрегиональный этап конкурса.

Лауреатами регионального этапа стали ИП Полина Климшина с проектом «Музыкальное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья» (номинация «Поддержка и реабилитация людей с ОВЗ») и ИП Владимир Виноградов с проектом Историческая площадка «Турбиностроительный завод братьев Тиме» (номинация «Культурно-просветительская сфера»).

На площадке Форума также состоялась встреча-семинар по изменениям в Федеральном законе «О рекламе», в частности - по особенностям размещения рекламы образовательных услуг в сети Интернет, на которой выступила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ирина Белоконь.

В рамках панельной дискуссии участники обсуждали концепцию проявленности в сфере социального предпринимательства – как стать заметным на рынке, стратегии и инструменты повышения видимости социальных проектов и проявленности их результатов и разбирали кейсы нескольких участников.

Форум стал площадкой для обсуждения наиболее интересных и проблемных вопросов развития социального предпринимательства в регионе, демонстрации лучших социальных практик, показал потенциал для дальнейшего развития социального предпринимательства и вовлечения предпринимателей в сферу социального бизнеса.

Организатор Форума - АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» (Центр «Мой бизнес» Псковская область).