В Пскове прошел IV Форум социальных предпринимателей

IV Форум социальных предпринимателей Псковской области прошел в Пскове 24 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, он собрал более 60 социальных предпринимателей, представителей малого и среднего предпринимательства региона, органов власти, экспертов, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, представителей некоммерческих организаций.
Ежегодно Форум проводится при поддержке комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал президент.
На мероприятии обсуждались актуальные проблемы развития социального предпринимательства в регионе, условия для его дальнейшего развития и вовлечения предпринимателей в социальную сферу.
В рамках Форума состоялось подведение итогов и церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных НКО «Мой добрый бизнес».
Победителями регионального этапа стали:
Эти проекты прошли на следующий, межрегиональный этап конкурса.
Лауреатами регионального этапа стали ИП Полина Климшина с проектом «Музыкальное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья» (номинация «Поддержка и реабилитация людей с ОВЗ») и ИП Владимир Виноградов с проектом Историческая площадка «Турбиностроительный завод братьев Тиме» (номинация «Культурно-просветительская сфера»).
На площадке Форума также состоялась встреча-семинар по изменениям в Федеральном законе «О рекламе», в частности - по особенностям размещения рекламы образовательных услуг в сети Интернет, на которой выступила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ирина Белоконь.
В рамках панельной дискуссии участники обсуждали концепцию проявленности в сфере социального предпринимательства – как стать заметным на рынке, стратегии и инструменты повышения видимости социальных проектов и проявленности их результатов и разбирали кейсы нескольких участников.
Форум стал площадкой для обсуждения наиболее интересных и проблемных вопросов развития социального предпринимательства в регионе, демонстрации лучших социальных практик, показал потенциал для дальнейшего развития социального предпринимательства и вовлечения предпринимателей в сферу социального бизнеса.
Организатор Форума - АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» (Центр «Мой бизнес» Псковская область).