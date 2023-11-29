Общество

Почти 60 млн рублей получит Псковская область от правительства на поддержку медработников на селе

Псковская область получит из федерального бюджета около 58 млн рублей на единовременные компенсации врачам и медицинскому персоналу за работу в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках действующих программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Условием получения выплаты не является обязательный переезд в сельскую местность. Например, на поддержку государства могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты, где зарегистрированы по месту жительства. Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет. Принятое решение будет способствовать решению проблемы дефицита медицинских работников в сельских и отдаленных районах.

Всего в 2023 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрено около 6 млрд рублей.