Общество

Расходы на льготные лекарства планируют увеличить в Псковской области

Законопроект «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 29 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора Псковской области – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова рассказала, что доходы консолидированного бюджета области на 2024 год составляют 59 млрд 376,3 млн рублей, в том числе доходы областного бюджета – 52 млрд 474,3 млн рублей, доходы бюджетов муниципальных образований без учёта межбюджетных трансфертов 6 млрд 902 млн рублей; расходы областного бюджета в 2024 году пока определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей, при этом консолидированные расходы составят 62 млрд 455,4 млн рублей.

По динамике социальных расходов есть увеличение на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Уже в первом чтении запланировано 1 млрд 90 тысяч. Как отметила Татьяна Баринова, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова эту сумму планируют увеличить еще на 200 млн рублей.

«Будут проиндексированы все социальные обязательства нашей области?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Татьяна Баринова уточнила, что индексация будет на 5,5% ко второму чтению.

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Вице-спикер регионального парламента, председатель профильного комитета Игорь Дитрих попросил объяснить, почему увеличиваются расходы по ОМС для неработающих.

Председатель комитета по финансам пояснила, что это инфляционные процессы, которые предусматриваются ежегодно.

Комитет рекомендовал региональному парламенту принять законопроект в первом чтении на сессии 30 ноября.