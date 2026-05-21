Псковичам рассказали, что главное «оружие» от мошек — репелленты

Укус мошки более неприятный, в отличие от комара, потому что мошка не просто прокалывает кожу, а буквально «отрезает» микроскопический кусочек, впрыскивая при этом вещество, препятствующее свертыванию крови. Отсюда и более выраженная реакция: отек, зуд, покраснение. И проходит это все, бывает, не один день. Именно поэтому важно уметь правильно выбирать главное «оружие» против мошек — репелленты (средства от насекомых), сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

Средства от насекомых обязательны к применению, потому что профилактика лучше лечения. Проще отпугнуть насекомое, чем потом бороться с последствиями укуса. В магазинах сейчас широкий выбор средств: кремы, спреи, лосьоны, браслеты — можно подобрать вариант для взрослых и детей, для кожи и для одежды. Длительная защита. Современные средства надежно работают несколько часов.



На какие наименования в составе следует обращать внимание при выборе репеллента: ДЭТА (DEET) — высокая эффективность, но осторожнее для детей. IR3535 — более мягкий вариант, подходит для детской кожи. Пикаридин (Icaridin) — хорошая альтернатива ДЭТА, без резкого запаха. Эфирные масла (цитронелла, эвкалипт, лаванда) — природная защита, но менее длительная.



Если укус все-таки случился, необходимо провести меры первой помощи: промойте место укуса чистой водой с мылом — это снимет загрязнение и немного охладит. Приложите холод (лед в ткани) на 10–15 минут — это уменьшит отек и зуд. Обработайте антисептиком (мирамистин, хлоргексидин) — профилактика инфекции. Нанесите средство от зуда: гель с антигистаминным действием, гидрокортизоновая мазь (коротким курсом, при сильном отеке), содовый раствор (1 ч. л. соды на стакан воды) — примочка, сок алоэ — натуральное успокаивающее средство.



Место укуса чесать нельзя. Это только усилит раздражение и может привести к инфицированию.



К врачу следует обратиться, если отек и покраснение быстро распространяются (больше ладони), появилась сыпь вдали от места укуса, поднялась температура, ухудшилось общее самочувствие, появились признаки нагноения в месте укуса.