Общество

Бюджет Великих Лук на 2024 год в первом чтении рассмотрят депутаты 1 декабря

13-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится в пятницу, 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

В проект повестки дня включены 24 вопроса. Депутатам предстоит внести изменения в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также принять в первом чтении проект бюджета Великих Лук на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Помимо этого, на сессии утвердят порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений города и фактических затрат на их денежное содержание, а также утвердят положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления.

Также депутаты обсудят итоги единого государственного экзамена в 2023 году, внесут изменения в ряд нормативно-правовых актов городской Думы, утвердят тарифы на дополнительные платные услуги дошкольных, общеобразовательных и спортивных учреждений и утвердят положение о финансировании расходов на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Великие Луки.