Общество

Более 20 заявлений по признакам нарушения закона о рекламе поступило в Псковское УФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области рассмотрело 25 заявлений по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь в ходе пресс-конференции по итогам работы управления за 9 месяцев 2023 года.

По результатам рассмотрения возбудили восемь дел о нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе, отказали в возбуждении 18 дел. За девять месяцев УФАС выдало одно предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе, его исполнили в срок.

Десять дел рассмотрели об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе. УФАС вынесло два постановления о назначении административного наказания в виде штрафа и восемь - в виде предупреждений за впервые совершенное административное правонарушение.

Общая сумма наложенных административных штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе составила 211 тысяч рублей.