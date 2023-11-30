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Общество

Благодаря камерам в Великих Луках стало меньше вандализма — Елена Даньшова

30.11.2023 15:29|ПсковКомментариев: 0

Благодаря камерам видеонаблюдения в Великих Луках стало меньше вандализма. Об этом депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, это варварство, но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря камерам. Как только случается какое-то ЧП, где-то что-то нарисовали, камеру заклеили, сразу к нам в школу и по другим учреждениям поступает информация — чьи? Моментально идет процесс отслеживания. Я хочу сказать, что последний акт вандализма как раз это показал. Их тут же вычислили. Я думаю, что впредь такого не будет», - сказала Елена Даньшова.

Депутат отметила, что актуальным остается вопрос наказания за вандализм.

«К сожалению, наши методы очень мягкие. Если это несовершеннолетний, будет небольшой штраф родителям, постановка на учет, все эти процедуры в правовом поле. Но вот если бы, например, заставить этого подростка самого взять краску и закрасить то, что он там нарисовал? Почему нет? Если он сам это сделает и уберет свое безобразие, то в следующий раз он туда не пойдет», - добавила гостья студии.

Ранее сообщалось, что видеонаблюдение организуют в проблемных точках Великих Лук по программе «Безопасный город».

Напомним, в Великих Луках ранее было отмечены многочисленные акты вандализма, в том числе в подземных пешеходных переходах и в парке «Луки Парк». 

Пресс-портрет
Даньшова Елена Николаевна Директор средней общеобразовательной школы №12 (Великие Луки), депутат Псковского областного Собрания
Теги: #вандализм #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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