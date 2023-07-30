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Вандал залил краской камеру видеонаблюдения в великолукских подземных переходах. ВИДЕО

08.08.2023 13:53|ПсковКомментариев: 0

Вандал замазал камеру видеонаблюдения в подземных переходах в Великих Луках краской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

«5 августа зафиксирован очередной акт вандализма в подземных пешеходных переходах. Судя по записям камер видеонаблюдения, данный акт вандализма совершил молодой человек. Неизвестный не только залил краской камеру видеонаблюдения, но и исписал стены подземного перехода», - рассказали в администрации. 

 

 

Управление ЖКХ администрации города Великие Луки обратилось в полицию с заявлением об установлении виновных лиц и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

 

 

Тех, кто узнал человека на видео, просят сообщить в полицию города Великие Луки (в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: улица Гастелло, 5а (круглосуточно), телефон: 5-27-94 или 02).

«Уважаемые великолучане! Администрация города просит бережно относиться к муниципальному имуществу и о любых фактах вандализма сообщать в полицию», - добавили в администрации. 

Напомним, это уже далеко не первый акт вандализма в подземных переходах. 

Теги: #великие луки #вандализм #администрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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