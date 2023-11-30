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Общество

Депутаты Собрания присоединились к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

01.12.2023 13:11|ПсковКомментариев: 0

Депутаты регионального парламента вместе с членами областной ветеранской организации ответили на вопросы «Теста по истории Великой Отечественной войны» – одна из площадок ежегодной международной акции, приуроченной ко Дню Неизвестного Солдата, была организована в зале областного Собрания депутатов. Региональным координатором проекта является Молодёжный парламент, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Тест – это объединяющая акция для всех людей независимо от возраста и статуса в понимание того, что Великая Отечественная война является частью нашей общей истории и частью каждого гражданина РФ, - рассказал о значимости проекта куратор Молодёжного парламента, вице-спикер Собрания Виктор Остренко. – Видите, что происходит сейчас за пределами России – сколько желающих переписать историю на свой манер и уничтожить ценности, за которые сражались наши деды и прадеды? Очень много очевидных параллелей, соединяющих Великую Отечественную войну и специальную военную операцию».

Заместитель председателя Игорь Дитрих в прошлом году проходил тест в онлайн-формате, на этот раз ответил на вопросы на организованной в Собрании площадке. «Знание и понимание исторических событий во многом помогает принимать решения сегодняшнего дня. Нет цели набрать максимальные баллы, потому что всё знать, конечно, невозможно. Это стимул для дальнейшего изучения  истории, чтобы восполнить имеющиеся пробелы и узнать новое», - поделился своей мотивацией участия в тестировании Игорь Дитрих.

На вопросы о событиях военной поры также ответили вице-спикер Александр Братчиков, депутаты Андрей Козлов и Алексей Севастьянов.  

«Великая Отечественная война – величайшее событие для мира и для Советского Союза. Победить в таком тяжёлой кровопролитной схватке стоило огромного героизма и мужества всего народа, а также мудрого управления военными операциями и страной в целом. Я очень интересуюсь историей и рекомендую изучать историю всем, особенно молодому поколению», - дал совет Александр Братчиков.

В акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны» вовлечены все районы области.  В этом году особенно активное участие принимают образовательные учреждения и библиотеки – на начало тестирования в регионе было зарегистрировано 144 площадки.

Одна из них открылась в великолукском Литературно-художественном музее писателя-фронтовика Ивана Васильева. Здесь прошли тест 35 старшеклассников из Пореченской и Борковской сельских школ. После окончания теста сотрудники музея организовали для школьников экскурсию и чаепитие.

 

Член Молодёжного парламента, депутат Великолукского районного Собрания Ольга Федосеенко, которая занималась организацией проведения теста в Борках, также проверила свои знания военной истории. «Ребята сказали, что у них тест не вызвал трудностей, но мне, честно признаюсь, вопросы показались довольно сложными, особенно из регионального блока. Это повод перепроверить себя и восполнить пробелы в знаниях, поискав информацию интернете или в книгах», - поделилась Ольга Федосеенко.

Тестирование на сайте Большая история в онлайн-формате продлится до полуночи. Принять участие может каждый желающий.

Теги: #псковское областное собрание #история #тест
Источник: Псковская Лента Новостей
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