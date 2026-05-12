Терапевт перечислила неочевидные симптомы дефицита железа

Изменения вкусовых пристрастий, например, желание погрызть мел или пожевать лимон, могут свидетельствовать о дефиците железа в организме, рассказала врач-терапевт Татьяна Подщипкова.

По словам специалиста, стандартные симптомы железодефицита — слабость и усталость, сонливость и «неосвежающий» сон, одышка, учащенное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, а также синдром беспокойных ног.

«Проявления могут быть и внешние: бледность и сухость кожи, заеды в уголках рта, выпадение волос и ломкость ногтей. И даже изменение вкусовых пристрастий: например, желание погрызть мел или пожевать лимон», — добавила Подщипкова.

Она сообщила, что клиническая картина дефицита железа связана с хронической кислородной недостаточностью и нарушением питания в тканях. Часто признаки нарастают постепенно, поэтому человек начинает считать свое состояние нормой, пишет РИА Новости.

Терапевт добавила, если не лечить дефицит железа, он может вызвать развитие хронической гипоксии, при которой произойдет усугубление хронических заболеваний, таких как хроническая сердечная недостаточность. Также пациенты с анемией часто сталкиваются с бактериальными и вирусными инфекциями, у них медленнее заживают раны.