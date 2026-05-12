Профсоюзы запустили в Псковской области проект «ПрофПросвет»

Псковский областной совет профсоюзов запустил проект «ПрофПросвет», включающий курс лекций на темы «Традиционные духовно-нравственные ценности» и «Консолидация российского общества в периоды исторических вызовов». Лекции проходят в рамках Года единства народов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профсоюзов

Кандидат политических наук, член профсоюза образования Андрей Маковский проводит лекции для первичных профсоюзных организаций. В мае он встретился с трудовыми коллективами Лицея №4, Естественно-математического лицея №20 и Гимназии №29. Основная дискуссия сосредоточилась на вопросах консолидации российского общества.

Участники обсуждали, что объединяет многонациональный народ России сегодня. Они отметили, что консолидация общества происходит за счет общих праздников, традиций и героев.

Лектор представил результаты исследования, которое показало, что в 2025 году молодежь считает героями настоящего президента РФ, Героев СВО и родителей.