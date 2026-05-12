 
Общество

Профсоюзы запустили в Псковской области проект «ПрофПросвет»

0

Псковский областной совет профсоюзов запустил проект «ПрофПросвет», включающий курс лекций на темы «Традиционные духовно-нравственные ценности» и «Консолидация российского общества в периоды исторических вызовов». Лекции проходят в рамках Года единства народов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профсоюзов

Кандидат политических наук, член профсоюза образования Андрей Маковский проводит лекции для первичных профсоюзных организаций. В мае он встретился с трудовыми коллективами Лицея №4, Естественно-математического лицея №20 и Гимназии №29. Основная дискуссия сосредоточилась на вопросах консолидации российского общества.

Участники обсуждали, что объединяет многонациональный народ России сегодня. Они отметили, что консолидация общества происходит за счет общих праздников, традиций и героев.

Лектор представил результаты исследования, которое показало, что в 2025 году молодежь считает героями настоящего президента РФ, Героев СВО и родителей. 

«Популяризация патриотизма в молодежной среде ясно прослеживается в современных исследованиях. Это новый тренд консолидации», - отметили в Псковском областном совете профсоюзов.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026