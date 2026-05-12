Облик НТО в Пскове становится более аккуратным и современным — Борис Елкин

Псковские предприниматели включились в работу по приведению нестационарных торговых объектов в соответствие с требованиями дизайн‑кода. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в мессенджере Max.

«Уже сейчас на улицах Пскова заметны позитивные изменения. Внешний облик существующих НТО становится более аккуратным и современным. Особенно радует, что новые НТО сразу устанавливаются с учётом новых требований» - поделился глава города.

Борис Елкин также отметил: «Вместе с тем впереди ещё немало задач, в том числе необходимо обеспечить доступность всех НТО для маломобильных граждан и благоустроить прилегающие к ним территорий».

По словам главы города, наблюдается высокая активность предпринимателей. Для объектов с действующими договорами на размещение НТО установлен переходный период для выполнения требований дизайн-кода, который истекает в 2027 году, напомнил Борис Елкин.

Предприниматели могут обратиться за консультацией в администрацию по адресу: ул. Яна Фабрициуса, 2А, кабинеты №12 и №14, а также по телефонам: 29-10-74, 29-10-65, 29-10-66.