В России предлагают «страхование заключенных» от пыток

В России появилась новая полулегальная услуга — «страхование заключенных». Юридические фирмы, апеллирующие к религии и правозащитной деятельности, предлагают родственникам осужденных купить подписку, якобы гарантирующую безопасность их близкого в СИЗО и колониях. Однако за обещаниями «защиты от пыток и беспредела» может скрываться заработок на чужом горе, а сама схема уже заинтересовала правоохранительные органы как потенциально мошенническая.

В последние несколько лет на тематических сайтах и в соцсетях начала активно продвигаться услуга. Родственникам осужденных предлагается заключить договор «ежемесячного страхования заключенных». По договору обещают защиту от незаконных действий администрации, побоев со стороны сокамерников и медицинское сопровождение при этапировании.

Одним из первопроходцев на этом рынке выступила организация под названием «Православный центр духовной помощи и правовой защиты». В разделе «услуги» на сайте центра предложение именуется «единственным действенным способом помочь заключенному». Договор страхования, заключаемый от имени заключенного, предусматривает выдачу полиса самому осужденному, а его копии направляются начальнику учреждения для подшивки в личное дело и в «Православный центр». В случае получения травмы это, как утверждается, позволит провести независимую судебно-медицинскую экспертизу, а страховщик в порядке регресса сможет предъявить материальные и моральные иски непосредственно начальнику учреждения как должностному лицу, допустившему противоправные действия подчиненных.

В тексте отдельно подчеркивается, что связываться с госорганами самостоятельно «себе дороже», а в исправительных учреждениях якобы царит хаос: сотрудники администрации издеваются над заключенными, считая гуманное обращение с преступниками «ниже своего достоинства». Сама же организация якобы действует при участии Русской православной церкви. Представитель центра Геннадий Савенков в опубликованном на сайте интервью утверждает, что для осуществления правозащитного контроля за безопасностью заключенных они якобы привлекают представителей духовенства, имеющих доступ в исправительные учреждения.

«Известия» направили запрос в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, но ответа не получили. Корреспондент также связался с «Православным центром духовной помощи и правовой защиты» под видом клиента, но там заявили, что услуга больше не предоставляется. Однако рекламные модули и контактные телефоны до сих пор красуются на их интернет-ресурсах.

А в Сети продолжают тиражироваться ролики, запугивающие «повышенными рисками» в отдаленных колониях. В основном упор делается на большую вероятность умереть от недостаточного медицинского контроля.

В паблике «Страхование осужденных» в популярном мессенджере человек, представляющийся юристом Алексеем Тишиным, объясняет потенциальным клиентам механизм работы услуги. Он утверждает, что к нему часто обращаются родственники заключенных с жалобами на проблемы в колонии — нарушение прав, отказ в лечении, игнорирование обращений. Далее Тишин поясняет, что, если бы обратившийся уже застраховал своего родственника, он бы немедленно «сел и сделал запрос», направив заказным письмом ходатайство, например, начальнику медсанчасти. Без такой страховки, по его словам, процесс требует времени, а также согласия на обработку персональных данных и нотариально заверенной доверенности от самого заключенного. «Нужно заранее позаботиться об этом», — резюмирует автор ролика. Из этого монолога у родственника неизбежно складывается впечатление, что без покупки «полиса» их близкий, оказавшийся в СИЗО или колонии, не сможет в полной мере реализовать даже свои базовые законные права — например, на получение медицинской помощи.