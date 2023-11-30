Общество

Эффект родника

Жительница Пскова за пять лет употребления воды из родника заработала песок в почках. И это еще не самое страшное, в большинстве случаев в такую воду попадают бытовые стоки. Представление о чистоте и безопасности ключей опровергают санитарные врачи и ученые. К тому же, в качестве источника питьевого водоснабжения родники не фигурируют в официальных документах, а значит, ни одна инстанция не обязана контролировать в них качество воды и заниматься благоустройством. В этом году, пожалуй, впервые была предпринята попытка системного исследования родников в окрестностях областного центра. Его результаты изучила обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Когда кажется

Псковичка Анна на протяжении пяти лет каждые выходные запасалась пустой тарой и вместе с мужем отправлялась за родниковой водой. Источник неподалеку от города посоветовали коллеги. Воду пили, в том числе, сырой, будучи уверенными в ее чистоте: набирали рядом с лесом, вода выглядела прозрачной. Регулярные боли в животе семья с водой не связывала. Еженедельные поездки прекратились после того, как Анна попала в больницу под капельницу — врачи выгоняли песок из ее почек. Еще немного, и он превратился бы в камни.

«После УЗИ нефролог четко связал появление песка в почках с водой. Не такая уж она и чистая оказалась. Уже год покупаем бутилированную. Желание пить воду из лесных источников отшибло напрочь», - говорит Анна.

Другую жительницу Пскова, Наталью, также ездившую по воду на родник, не смущали попадавшиеся в стакане примеси, видные невооруженным глазом. Тоже срабатывал «эффект родника», установка: из источника — точно чистая.

«Вода была, честно сказать, так себе, - вспоминает женщина, - прозрачная, но чувствовались какие-то примеси, иногда попадались частички то ли земли, то ли песка, то ли травы. Немного постоит, появлялся осадок — это нормально для нашей жесткой воды. В целом, пили даже в сыром виде, вода из родника казалась гораздо лучше той, что течет из крана».

Сейчас Наталье уже так не кажется. На родник ее семья ездить перестала. Признается, что после изучения информации пить такую воду стало страшно, потому что «стали умнее и брезгливее».

«Не исследуем»

Бояться родниковой воды — самое правильное к ней отношение, уверены в региональном управлении Роспотребнадзора. Ведомство отвечает за безопасность воды в источниках питьевого водоснабжения. Однако родники к ним не относятся.

«Родники — это ненадежный источник водоснабжения, мы неоднократно об этом говорили. Нельзя ими пользоваться, - предупреждает Наталья Мишута, заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области. - Открытый источник водоснабжения надо правильно оборудовать. Но требовать, чтобы там проводилось благоустройство и велся контроль качества воды — не с кого. Их не существует как источника питьевого водоснабжения, родники не стоят на балансе органов местного самоуправления, а мы не исследуем в них воду».

Из личного интереса Наталья Мишута брала пробы из родников рядом со своим дачным массивом. Оба раза исследование показало превышение по микробиологическим показателям.

«Мы не можем быть уверены, что вода в родниках не проходит через источники загрязнения. Они расположены у дорог, у кладбища. Я в Камно съездила один раз: сверху кладбище, снизу родник. Голову поднимаю, идет захоронение, а народ воду берет, - поездка к популярному у псковичей источнику впечатлила Наталью Мишуту. - Когда бурят скважину, исследуют геологию, ищут защищенные грунты. А с родником никогда нельзя сказать, через чей огород с навозом прошла вода».

Сезонная динамика

Завкафедрой химии ПсковГУ Лариса Никольская более десяти лет занимается вопросами питьевого водоснабжения на территории региона, исследует природные воды различного уровня залегания. Она солидарна с коллегой из Роспотребнадзора и отдает родникам последнее место в приоритете источников питьевой воды.

«Бактериальное загрязнение не видно, но опасно. Даже если вода на вид прозрачная и чистая, это совсем не значит, что она пригодна для питья, - предостерегает ученый. - Например, воду с повышенным содержанием свинца надо пить некоторое время, чтобы нанести ощутимый вред здоровью. А при употреблении воды, содержащей болезнетворные микроорганизмы, симптомы недомогания (температура, диарея, тошнота) обнаруживаются через несколько часов. В сыром виде пить родниковую воду ни в коем случае нельзя».

Недавно на кафедру химии обратилось региональное отделение Русского географического общества. Уже несколько лет общественники изучают качество воды в родниках по всей стране. В этом году к проекту «Родники России» присоединился Псков.

В университетской лаборатории изучили пробы воды из десяти источников в окрестностях областного центра у деревень Писковичи, Промежицы, Череха, Высоцкое, Черняковицы, Наволок, в поселке Борисов Ручей, у Снятной Горы. Еще к двум источникам съездили в Изборско-Мальскую долину, объектами исследований стал ключ Кипун и безымянный родник у деревни Малы. Данные каждого исследования опубликованы в открытом доступе на сайте РГО.

Выводы в большинстве случаев неутешительные. Чаще всего в родниках превышена жесткость (что, в принципе, свойственно воде на севере региона, текущей через известняковые грунты) и обнаружены биогены, то есть соединения азота и фосфора, которые чаще всего попадают в воду через утечки или целенаправленные сбросы бытовых сточных вод.

Меньше половины исследований маркированы пометкой «По определяемым показателям превышений не выявлено». Такое заключение выдано родникам в Черехе, Черняковицах, Высоцком и ключу Кипун.

В середине ноября губернатор Михаил Ведерников сообщил в соцсетях, что силами студентов и активистов Русского географического общества благоустроен родник в Черехе. Рядом с ним появились деревянные мостки и скамейки, а также информационный щит, рассказывающий о роднике. Глава региона выразил надежду, что жители Черехи оценят проведенную работу.

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Лариса Никольская предупреждает: проведенное РГО исследование — только первый шаг на пути определения качества воды в псковских родниках.

«Вода в родниках не отличается постоянностью, - поясняет она. - Чтобы сделать вывод о качестве источника нужно провести мониторинг, исследовать воду хотя бы посезонно. Сезонная динамика характерна для таких источников. Прошел дождь — источник загрязнился, все из почвы вымылось в этот родник. Стояла сухая вода — совсем другая вода».

Также завкафедрой химии акцентирует внимание на том, что университетское исследование — это не санитарное заключение о состоянии воды в конкретном источнике. И все-таки у жителей Пскова появился своего рода путеводитель, по которому можно ориентироваться, если пристала охота в выходной день кинуть в машину пустые фляги и отправиться на источник за водой.

Юлия Магера