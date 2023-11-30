Представители Сбера и структур Смольного разработали идеи по ИИ-трансформации Петербурга

Дизайн-сессия, посвященная использованию технологий искусственного интеллекта, прошла в Санкт-Петербурге. Её открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и вице-губернатор Станислав Казарин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.
Фото здесь и далее: Сбер
Формат проведения дизайн-сессии предусматривал разделение участников – экспертов Сбера, представителей городской администрации и более 30 различных комитетов и управлений – на команды, каждая из которых разработала идеи по использованию искусственного интеллекта в ЖКХ, строительстве, образовании, госуправлении, финансово-инвестиционной сфере на основе уже имеющихся инструментов, в том числе Сбера.
На фоне всплеска интереса к генеративному искусственному интеллекту (ГИИ) в России эта тема стала отдельным поводом для обсуждения. По мнению экспертов, возможности ГИИ способны совершить настоящий прорыв в модернизации государственных сервисов. Это и проактивные госуслуги, и прогноз потребностей жителей и бизнеса, и индивидуальный сервис для них, и многие другие сервисы для решения рабочих задач госслужащих.
В СЗФО это третья дизайн-сессия по ИИ-трансформации — первые две провели в Сыктывкаре и Мурманске. А всего в разных регионах России уже прошли десятки таких дизайн-сессий, в которых участвовали более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые посты в своих регионах. В результате их работы свыше 650 идей было взято для последующей реализации.
Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, способствуя цифровой трансформации регионов страны.