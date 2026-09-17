Почти 300 000 луковиц цветов из-за границы не допущены к ввозу в Псковской области

На границе в Псковской области запретили ввоз в Россию почти 300 000 луковиц цветов из-за границы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Государственный инспектор управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль 299 775 луковиц тюльпанов и гиацинтов на складе временного хранения в Псковской области.

В ходе проверки должностное лицо установило, что информация о стране происхождения в фитосанитарном сертификате (Германия) не соответствует данным на маркировочных этикетках (Нидерланды).

Инспектор признал фитосанитарный сертификат недействительным, поскольку он не подтверждает соответствие данной растительной продукции единым карантинным требованиям. Выпуск этой партии луковиц цветов на территорию Российской Федерации запретили.