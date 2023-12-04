Общество

Благотворительная акция помощи приютам для животных стартовала в Псковской области

В Псковской области стартовала благотворительная акция «Помоги бездомным животным перезимовать», которая продлится по 30 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На территории региона размещено 11 приютов для домашних животных без владельцев, два из них находятся в Пскове.

Какую помощь можно оказать: привезти корма (суповые наборы, сухие корма, крупы), лекарства, миски, ошейники, поводки; помочь в ремонте, утеплении, приобретении стройматериалов, подстилок; вывести животных на прогулку; расчистить от снега территорию.

Адреса приютов для животных в Пскове: