 
Общество

Нутрициолог предупредила о риске набора веса из-за недосыпа

0

Хронический недосып может ухудшать самочувствие и способствовать набору веса, рассказала врач-нутрициолог, специалист по превентивной медицине Ряна Зубаилова.

Изображение создано с помощью ИИ

«Для восстановления организму необходим регулярный сон продолжительностью семь - девять часов. Эпизодический недосып не компенсируется, а хронический может ухудшать самочувствие и способствовать набору веса», - сказала Ряна Зубаилова.

Она добавила, что питание играет одну из ключевых ролей в сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни.

«Остановить старение невозможно, но можно повлиять на его последствия и дольше сохранять здоровье. Одну из ключевых ролей играет питание. В рационе должны преобладать овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, рыба и орехи. При этом рекомендуется реже есть фастфуд, ограничивать продукты с добавленным сахаром и избегать переедания», - отметила врач.

По ее словам, не менее важна физическая активность, даже регулярная ходьба помогает поддерживать здоровье и снижать риск возрастных заболеваний, пишет РИА Новости.

«Сохранять когнитивные способности помогают общение с близкими, чтение и освоение новых навыков», - заключила Ряна Зубаилова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026