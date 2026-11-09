Нутрициолог предупредила о риске набора веса из-за недосыпа

Хронический недосып может ухудшать самочувствие и способствовать набору веса, рассказала врач-нутрициолог, специалист по превентивной медицине Ряна Зубаилова.

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«Для восстановления организму необходим регулярный сон продолжительностью семь - девять часов. Эпизодический недосып не компенсируется, а хронический может ухудшать самочувствие и способствовать набору веса», - сказала Ряна Зубаилова.

Она добавила, что питание играет одну из ключевых ролей в сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни.

«Остановить старение невозможно, но можно повлиять на его последствия и дольше сохранять здоровье. Одну из ключевых ролей играет питание. В рационе должны преобладать овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, рыба и орехи. При этом рекомендуется реже есть фастфуд, ограничивать продукты с добавленным сахаром и избегать переедания», - отметила врач.

По ее словам, не менее важна физическая активность, даже регулярная ходьба помогает поддерживать здоровье и снижать риск возрастных заболеваний, пишет РИА Новости.