Врач объяснила, почему под простудой обычно подразумевается ОРВИ
Осенний подъём простуд принято связывать исключительно с похолоданием, но холод сам по себе здесь ни при чём. Что на самом деле создаёт условия для распространения вирусов — и почему именно в это время организм оказывается особенно уязвим?
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Ведущую роль в развитии так называемых сезонных простуд играют респираторные вирусы. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Ангелина Сулейманова рассказала, что обычно под простудой подразумевается ОРВИ, которая возникает в результате попадания в организм респираторных вирусов — риновирусов, аденовирусов и других. Она проявляется симптомами воспаления верхних дыхательных путей, чаще всего ринитом и фарингитом, общим недомоганием и повышением температуры тела, реже могут наблюдаться симптомы бронхита и пневмонита, если вирусы попадают в нижние отделы дыхательных путей.
«Хотя ОРВИ регистрируют круглый год, осенью и зимой мы всегда ожидаем подъём заболеваемости, и вот почему. Основными путями передачи инфекции являются воздушно-капельный и контактный. В холодное время года мы практически всё время проводим в закрытых помещениях — офисах, школах, детских садах — и в транспорте, и тем самым создаются благоприятные условия для передачи вирусов от человека к человеку. Для ежедневной борьбы с патогенными микробами наш организм имеет многочисленные факторы защиты, однако если этих усилий не хватает, развивается болезнь», — добавила Ангелина Сулейманова.
Так, например, переохлаждение, резкие перепады температур при перемещении из транспорта на улицу и сухой воздух отапливаемых помещений ослабляют оборону. Помимо этого, снижению сопротивляемости организма инфекциям способствуют усталость, хронический стресс, дефицит солнечного света, нарушения сна, недостаточное потребление овощей, фруктов и зелени. Таким образом, увеличение частоты сезонных простуд осенью закономерно, однако соблюдение ряда простых правил может помочь укрепить иммунитет и защититься от вирусов, пишет RuNews24.ru.
«Чаще проветривайте помещения и используйте увлажнители воздуха: оптимальная влажность воздуха — 40–60%. Соблюдайте режим труда и отдыха, высыпайтесь — взрослому человеку нужно не менее 7–8 часов сна, детям больше в зависимости от возраста. Питайтесь сбалансированно, обязательно включая в рацион овощи, фрукты, ягоды и зелень. В местах скопления людей используйте маски, а после этого можно орошать нос и горло физиологическим раствором. Чаще мойте руки и протирайте дезинфицирующими средствами предметы постоянного использования: телефон, ключи, дверные ручки, выключатели. Гуляйте на свежем воздухе и достаточно двигайтесь. Вакцинируйтесь от гриппа и проводите профилактику дефицита витамина D. Одевайтесь по погоде, а в транспорте можно расстегнуть или снять верхнюю одежду, чтобы не допустить перегревания», — заключила Ангелина Сулейманова.
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