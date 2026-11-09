 
Общество

Врач объяснила, почему под простудой обычно подразумевается ОРВИ

0

Осенний подъём простуд принято связывать исключительно с похолоданием, но холод сам по себе здесь ни при чём. Что на самом деле создаёт условия для распространения вирусов — и почему именно в это время организм оказывается особенно уязвим?

Изображение сгенерировано нейросетью

Ведущую роль в развитии так называемых сезонных простуд играют респираторные вирусы. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Ангелина Сулейманова рассказала, что обычно под простудой подразумевается ОРВИ, которая возникает в результате попадания в организм респираторных вирусов — риновирусов, аденовирусов и других. Она проявляется симптомами воспаления верхних дыхательных путей, чаще всего ринитом и фарингитом, общим недомоганием и повышением температуры тела, реже могут наблюдаться симптомы бронхита и пневмонита, если вирусы попадают в нижние отделы дыхательных путей.

«Хотя ОРВИ регистрируют круглый год, осенью и зимой мы всегда ожидаем подъём заболеваемости, и вот почему. Основными путями передачи инфекции являются воздушно-капельный и контактный. В холодное время года мы практически всё время проводим в закрытых помещениях — офисах, школах, детских садах — и в транспорте, и тем самым создаются благоприятные условия для передачи вирусов от человека к человеку. Для ежедневной борьбы с патогенными микробами наш организм имеет многочисленные факторы защиты, однако если этих усилий не хватает, развивается болезнь», — добавила Ангелина Сулейманова.

Так, например, переохлаждение, резкие перепады температур при перемещении из транспорта на улицу и сухой воздух отапливаемых помещений ослабляют оборону. Помимо этого, снижению сопротивляемости организма инфекциям способствуют усталость, хронический стресс, дефицит солнечного света, нарушения сна, недостаточное потребление овощей, фруктов и зелени. Таким образом, увеличение частоты сезонных простуд осенью закономерно, однако соблюдение ряда простых правил может помочь укрепить иммунитет и защититься от вирусов, пишет RuNews24.ru .

«Чаще проветривайте помещения и используйте увлажнители воздуха: оптимальная влажность воздуха — 40–60%. Соблюдайте режим труда и отдыха, высыпайтесь — взрослому человеку нужно не менее 7–8 часов сна, детям больше в зависимости от возраста. Питайтесь сбалансированно, обязательно включая в рацион овощи, фрукты, ягоды и зелень. В местах скопления людей используйте маски, а после этого можно орошать нос и горло физиологическим раствором. Чаще мойте руки и протирайте дезинфицирующими средствами предметы постоянного использования: телефон, ключи, дверные ручки, выключатели. Гуляйте на свежем воздухе и достаточно двигайтесь. Вакцинируйтесь от гриппа и проводите профилактику дефицита витамина D. Одевайтесь по погоде, а в транспорте можно расстегнуть или снять верхнюю одежду, чтобы не допустить перегревания», — заключила Ангелина Сулейманова.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026