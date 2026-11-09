Врач объяснила, почему под простудой обычно подразумевается ОРВИ

Осенний подъём простуд принято связывать исключительно с похолоданием, но холод сам по себе здесь ни при чём. Что на самом деле создаёт условия для распространения вирусов — и почему именно в это время организм оказывается особенно уязвим?

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Ведущую роль в развитии так называемых сезонных простуд играют респираторные вирусы. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Ангелина Сулейманова рассказала, что обычно под простудой подразумевается ОРВИ, которая возникает в результате попадания в организм респираторных вирусов — риновирусов, аденовирусов и других. Она проявляется симптомами воспаления верхних дыхательных путей, чаще всего ринитом и фарингитом, общим недомоганием и повышением температуры тела, реже могут наблюдаться симптомы бронхита и пневмонита, если вирусы попадают в нижние отделы дыхательных путей.

«Хотя ОРВИ регистрируют круглый год, осенью и зимой мы всегда ожидаем подъём заболеваемости, и вот почему. Основными путями передачи инфекции являются воздушно-капельный и контактный. В холодное время года мы практически всё время проводим в закрытых помещениях — офисах, школах, детских садах — и в транспорте, и тем самым создаются благоприятные условия для передачи вирусов от человека к человеку. Для ежедневной борьбы с патогенными микробами наш организм имеет многочисленные факторы защиты, однако если этих усилий не хватает, развивается болезнь», — добавила Ангелина Сулейманова.

Так, например, переохлаждение, резкие перепады температур при перемещении из транспорта на улицу и сухой воздух отапливаемых помещений ослабляют оборону. Помимо этого, снижению сопротивляемости организма инфекциям способствуют усталость, хронический стресс, дефицит солнечного света, нарушения сна, недостаточное потребление овощей, фруктов и зелени. Таким образом, увеличение частоты сезонных простуд осенью закономерно, однако соблюдение ряда простых правил может помочь укрепить иммунитет и защититься от вирусов, пишет RuNews24.ru .