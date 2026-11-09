Стали известны лауреаты премии «Золотой Граммофон»

Национальная музыкальная премия «Золотой Граммофон» раскрыла имена артистов, чьи песни в этом году будут удостоены награды. Полный список прозвучал в прямом эфире «Русского Радио», сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Победителей определили по итогам многоступенчатого отбора, объединившего результаты эфирного хит-парада, диджитал-аналитику, а также голоса артистов, фан-сообществ и обладателей билетов на церемонию.

В число лауреатов вошли 34 композиции:

Владимир Пресняков – «Выше облаков»

Филипп Киркоров – «Давно все хорошо»

Филипп Киркоров – «Луиза»

Юрий Киселев – «Сердце запоет»

Мари Краймбрери – «Давай не ждать»

МОТ – «Намек на нас»

ХАННА – «Русская красавица»

Жасмин – «Какое счастье»

Ани Лорак – «Одинокая»

ANNA ASTI, Дима Билан – «Эпилог»

MIA BOYKA – «Экспонат»

Лариса Долина – «Последнее прощай»

Юрий Антонов – «Доченька»

Артур Пирожков – «Самый красивый»

Татьяна Куртукова – «Алешенька»

JONY – «Помню»

SEVILLE, ARTIK & ASTI – «Бриллиант»

Алексей Чумаков – «Лето»

Моя Мишель – «На малиновой луне»

Filatov & Karas – «Иногда»

Валерия – «Возьми мою любовь»

Алсу – «Прости, обними»

Винтаж – «Полароиды»

БИС – «Таня, не плачь»

Ираклий Пирцхалава – «Солнце внутри»

Денис Клявер – «Между нами осень»

Ирина Дубцова, Александра Воробьева – «На краю»

Ирина Дубцова – «Память»

Сергей Лазарев – «Компасы»

Григорий Лепс, Akmal – «Шутка»

Дмитрий Маликов – «Добрая душа»

Александр Панайотов – «Улетай»

Александр Шоуа – «Навсегда с тобой»

MARGO – «Мое»

В этом году «Золотой Граммофон» также присуждается в номинации «Выбор артиста», учрежденной впервые. Обладательницей награды станет MIA BOYKA с песней «Экспонат».

«Мы впервые провели голосование среди артистов, предоставив номинантам возможность поддержать песни своих коллег. Каждый получил персональную ссылку на голосование, где не было его собственных композиций. Борьба за победу была серьезной. В итоге исполнители сами определили обладателя награды в номинации "Выбор артиста"», – сообщил директор «Русского Радио» Владимир Борисов.