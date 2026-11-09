Память участников исторического парада 1941 года почтили курсанты псковского филиала Университета ФСИН

В День воинской славы России на площади Победы в Пскове состоялось мероприятие, приуроченное к параду, прошедшему в Москве 7 ноября 1941 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале Университета ФСИН России.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

В нем участвовали представители органов власти, Собрания высшего офицерского состава, силовых ведомств региона, а также курсанты университета.

Участники митинга вспомнили события ноября 1941 года, когда, несмотря на угрозу захвата столицы немецкими войсками, на Красной площади состоялся военный парад. Он продемонстрировал решимость советского народа отстоять Москву. Многие военнослужащие после торжественного марша отправились непосредственно на фронт.

Парад стал символом мужества, стойкости и сплоченности защитников Отечества. Уже зимой 1941–1942 годов Красная армия перешла в контрнаступление и отбросила немецкие войска от Москвы.

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о тех, кто погиб, защищая Родину.