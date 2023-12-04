Общество

Более 500 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за неделю

544 случая заражения коронавирусом (показатель 87,71 на 100 тысяч населения) зарегистрировали в Псковской области с 27 ноября по 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировали 306 случаев, что составляет 56,3 % от общего количества заболеваний по области. 18 случаев заболеваний (3,3 %) протекали в форме пневмоний, 526 случаев – ОРВИ; 8,6 % заболевших (47 случаев) – дети до 18 лет.

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Псковской области с 27 ноября по 3 декабря 2023 года по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 28,9 %. Выявлено 5533 случаев ОРВИ, показатель на 10 тысяч населения составил 94,13. Зарегистрировали три случая лабораторно подтвержденного гриппа. В Пскове зарегистрировали 2783 случая ОРВИ, что составляет 50,3% от общего количества заболеваний по области.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 53,6 %. Родителям рекомендуется оставлять ребенка дома, если имеются признаки ОРВИ: повышенная температура, сильный насморк, боли в горле и т.п.

По результатам лабораторных исследований обнаружены вирусы гриппа тип А несубтипированные – 27,3 %. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии, выявленных на прошедшей неделе, риновирусы – 45,8 %, вирусы парагриппа – 18,2 %, аденовирусы – 9,1 %.

В Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Для создания коллективного иммунитета требуется привить 60% всего населения. По данным на 1 декабря привились 269 009 человек – 45,7 %.