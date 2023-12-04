Общество

Детям из школ Великолукского района напомнили о безопасном поведении на дороге

Детям из школ Великолукского района напомнили о безопасном поведении на дороге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: МО МВД России «Великолукский»

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» совместно с инспектором ПДН провели акцию «День безопасности» в Лычевской средней школе в деревне Дубрава-1 и филиале Булынинской средней школы Кировской школе в деревне Плаксино.

Детям напомнили о безопасном поведении на дороге и в быту.