Общество

Лидеры псковского облсовпрофа стали участниками встречи, посвященной охране труда

Псковский областной совет профессиональных союзов принимает участие в круглом столе «Профсоюз - средство коллективной защиты жизни и здоровья работников», организованном ФНПР и министерством труда РФ на базе международной выставки «Безопасность и охрана труда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Основным спикером выступил заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь. По итогам круглого стола был подписан протокол, который будет направлен в министерство труда и Роструд с целью изменения методики проведения расследования несчастных случаев на производстве.

Псковский облсовпроф на круглом столе представляют председатель Псковского регионального профобъединения Игорь Иванов и заместитель председателя Андрей Стегний.

«Ещё раз утвердили обязательное участие профсоюзных инспекторов в расследовании всех несчастных случаев вне зависимости от наличия профсоюзной организации на том или ином предприятии. Убеждён, что это большой мотивационный фактор и возможность создания первичных профсоюзных организаций, а значит, укрепления влияния профсоюза на всех уровнях!» — прокомментировал итоги круглого стола Игорь Иванов.