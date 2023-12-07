Общество

Подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону проводят в Псковском районе

В ремонтных мастерских сельхозпредприятий Псковского района приступили к ремонту тракторов и сельхозмашин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Работы выполняются силами инженерно-технических служб​ с участием механизаторов, за которыми закреплена ремонтируемая техника. В зимний период​ им​ предстоит выполнить большой объём​ ремонтных и профилактических работ.

По данным органов государственного технического надзора,​ сельхозпредприятия​ района​ имеют​ более 400 единиц техники (тракторов, прицепов, самоходных комбайнов), подлежащей​ государственной​ регистрации​ и​ прохождению​ ежегодного​ технического осмотра.

Кроме того, необходимо привести в исправное состояние​ значительное количество почвообрабатывающих агрегатов, посевных комплексов, кормозаготовительной и уборочной техники.