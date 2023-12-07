Подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону проводят в Псковском районе

В ремонтных мастерских сельхозпредприятий Псковского района приступили к ремонту тракторов и сельхозмашин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.
Фото здесь и далее: администрация Псковского района
Работы выполняются силами инженерно-технических служб с участием механизаторов, за которыми закреплена ремонтируемая техника. В зимний период им предстоит выполнить большой объём ремонтных и профилактических работ.
По данным органов государственного технического надзора, сельхозпредприятия района имеют более 400 единиц техники (тракторов, прицепов, самоходных комбайнов), подлежащей государственной регистрации и прохождению ежегодного технического осмотра.
Кроме того, необходимо привести в исправное состояние значительное количество почвообрабатывающих агрегатов, посевных комплексов, кормозаготовительной и уборочной техники.