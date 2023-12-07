Общество

Ситуацию с медкадрами в Псковской области надеются в корне изменить в течение пяти лет

Ситуацию с дефицитом медицинских кадров в Псковской области надеются в корне изменить в лучшую сторону в течение пяти лет. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова в ходе онлайн-брифинга 7 декабря в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Уже есть положительные сдвиги, с каждым годом мы привлекаем все больше специалистов. Если в прошлом году 90 врачей впервые трудоустроены в нашей государственной системе здравоохранения, то в этом году — 94 врача. Если в прошлом году 89 средних медицинских работников, то в этом году порядка 120. То есть мы видим, что предпринимаемые шаги дают положительных эффект, и рассчитываем, что в ближайшие пять лет удастся ситуацию в корне изменить в лучшую сторону», - сказала Ирина Жаворонкова.

Она отметила, что большие надежды в регионе возлагают на подготовку врачей в Псковском государственном университете. В 2024 году ожидается первый выпуск студентов, которые обучаются по программе «Лечебное дело».

«Мы очень надеемся, что они пополнят ряды наших медицинских работников», - заметила гостья студии. Она добавила, что год от года увеличивается количество студентов, которые обучаются в рамках целевых программ, то есть после выпуска они должны будут отработать в больницах Псковской области не менее пяти лет.