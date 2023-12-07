Ситуацию с медкадрами в Псковской области надеются в корне изменить в течение пяти лет

Ситуацию с дефицитом медицинских кадров в Псковской области надеются в корне изменить в лучшую сторону в течение пяти лет. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова в ходе онлайн-брифинга 7 декабря в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Она отметила, что большие надежды в регионе возлагают на подготовку врачей в Псковском государственном университете. В 2024 году ожидается первый выпуск студентов, которые обучаются по программе «Лечебное дело».
«Мы очень надеемся, что они пополнят ряды наших медицинских работников», - заметила гостья студии. Она добавила, что год от года увеличивается количество студентов, которые обучаются в рамках целевых программ, то есть после выпуска они должны будут отработать в больницах Псковской области не менее пяти лет.