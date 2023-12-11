Общество

Профориентационную встречу провели псковские полицейские в лицее №19

Старший специалист группы организации первоначальной подготовки и обучения по образовательным программам УРЛС УМВД России по Псковской области капитан полиции Маргарита Ефимова рассказала ученикам лицея «Развитие» о порядке и сроках приема заявлений для поступления в образовательные организации МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Маргарита Ефимова назвала соответствующие высшие учебные заведения ведомства. Спикер подчеркнула, что обучение осуществляется за счёт средств федерального бюджета, а курсанты обеспечиваются бесплатным питанием, форменным обмундированием и денежным довольствием.

Кроме того, на курсантов и слушателей вузов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел.

О своей работе молодым людям также рассказал заместитель начальника следственного управления - начальник следственной части СУ УМВД России по Псковской области подполковник юстиции Артур Геворкян.

В прошлом году более 50 псковичей поступили в образовательные организации системы МВД России. По вопросам поступления в учебные заведения МВД России необходимо обращаться по телефонам: 8 (8112) 59-21-25 и 8 (8112) 75-46-93 или в отдел кадров территориального ОВД РФ.