Андрей Беляев: «Чиновничий десант» перерос в системное взаимодействие

Великие Луки всегда открыты к диалогу, и на сегодняшний день обмен опытом между городскими властями и специалистами правительства Псковской области, которые летом перестраивали работу городской администрации, практикуется постоянно. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Например, региональный центр взял на вооружение опыт Великих Лук в озеленении дворовых территорий. По мнению гостя студии, скоро эти работы в Пскове перестроят, ориентируясь на опыт южной столицы области.