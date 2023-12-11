Общество

Андрей Беляев: «Чиновничий десант» перерос в системное взаимодействие

Великие Луки всегда открыты к диалогу, и на сегодняшний день обмен опытом между городскими властями и специалистами правительства Псковской области, которые летом перестраивали работу городской администрации, практикуется постоянно. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Город Великие Луки всегда открыт для диалога, и "чиновничий десант" перерос в системное взаимодействие. Представители ведомственных комитетов приезжают на постоянной основе по тем или иным рабочим вопросам. И хочется отметить, что не только мы учимся, но и у нас учатся. И это, я считаю, правильно, так и должно быть», - сказал Андрей Беляев.

Смотрите также Правительство Псковской области перестроит работу администрации Великих Лук

Например, региональный центр взял на вооружение опыт Великих Лук в озеленении дворовых территорий. По мнению гостя студии, скоро эти работы в Пскове перестроят, ориентируясь на опыт южной столицы области.