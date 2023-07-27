Общество

Михаил Ведерников о Великих Луках: Город становится чище и ухоженнее

Итоги рабочего выезда в Великие Луки подвел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Итоги глава региона озвучил в еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Хочу ещё раз остановиться на итогах рабочего выезда в Великие Луки. Основной целью моего выезда было проверить результаты перестройки работы городской администрации в части благоустройства. Напомню, в конце мая был просто шквал обращений из Великих Лук. Люди жаловались на пылевые бури, на грязные улицы и дворы, на состояние дорог, плохое благоустройство и медленную реакцию администрации», - рассказал губернатор.

Тогда в город направили группу специалистов правительства области, которая на месте должна была помочь перестроить работу городских служб.

Планировалось, что командировка будет двухнедельная. В итоге многие специалисты задержались на месяц и даже более.

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«К чести администрации Великих Лук и лично Андрея Беляева, такая помощь была воспринята очень конструктивно. Коллеги за прошедшее время провели очень серьёзную и вдумчивую работу по корректировке своих методик, требований, систем контроля. Результатом я доволен. Город становится чище и ухоженнее. С улиц вывезено огромное количество грязи и песка, которые копились годами. Конечно, изменения происходят не сами собой», - отметил Михаил Ведерников.

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Также к работе городских служб активно подключились управляющие компании и неравнодушные жители.

«Спасибо каждому, кто не остался в стороне! Понятно, что в городе ещё многое предстоит сделать. Но, как и обещал, тем, кто искренне старается и показывает результат, будем помогать», - продолжил он.

В этом году городу выделят 50 млн рублей городу на ремонт наиболее проблемных участков. Адреса уже утверждены, остается подготовить конкурсы.

«Рассчитываю, что эти средства не пропадут, а будут эффективно направлены в дело. Андрей Геннадьевич (Беляев – ред.) меня в этом заверил. Плюс взял слово с главы администрации города, что уборка будет и дальше вестись надлежащим образом. Помогайте и вы в этом общественным контролем», - подытожил Михаил Ведерников.