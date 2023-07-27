Михаил Ведерников о Великих Луках: Город становится чище и ухоженнее

Итоги рабочего выезда в Великие Луки подвел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Итоги глава региона озвучил в еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Тогда в город направили группу специалистов правительства области, которая на месте должна была помочь перестроить работу городских служб.
Планировалось, что командировка будет двухнедельная. В итоге многие специалисты задержались на месяц и даже более.
«К чести администрации Великих Лук и лично Андрея Беляева, такая помощь была воспринята очень конструктивно. Коллеги за прошедшее время провели очень серьёзную и вдумчивую работу по корректировке своих методик, требований, систем контроля. Результатом я доволен. Город становится чище и ухоженнее. С улиц вывезено огромное количество грязи и песка, которые копились годами. Конечно, изменения происходят не сами собой», - отметил Михаил Ведерников.
Также к работе городских служб активно подключились управляющие компании и неравнодушные жители.
В этом году городу выделят 50 млн рублей городу на ремонт наиболее проблемных участков. Адреса уже утверждены, остается подготовить конкурсы.
«Рассчитываю, что эти средства не пропадут, а будут эффективно направлены в дело. Андрей Геннадьевич (Беляев – ред.) меня в этом заверил. Плюс взял слово с главы администрации города, что уборка будет и дальше вестись надлежащим образом. Помогайте и вы в этом общественным контролем», - подытожил Михаил Ведерников.