Общество

Сквер на Сиреневом бульваре в Пскове благоустроят до конца 2024 года

Сквер на Сиреневом бульваре в Пскове благоустроят до 30 декабря 2024 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести подготовительные работы, провести озеленение территории и подготовить все необходимые покрытия, в том числе асфальтное и резиновое. В парке предполагается установка детской площадки, уличного батута, скамеек, домика-беседки, а также спортивной воркаут-площадки.

Подрядчика определят 13 декабря. Благоустройство сквера заказала администрация города Псков.

Начальная цена контракта - 41 млн 131 тысяча 870 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова