Общество

«PRO-ПРАВО»: О домашнем насилии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «PRO-ПРАВО», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 декабря. Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает рассмотреть такую важную и сложную тему как домашнее насилие, а поможет ей в этом руководитель Псковской областной общественной организации «Независимый социальный женский центр» Елена Яблочкина.